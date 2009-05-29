Днепропетровщина предоставила проекты по энергосбережению

Днепропетровская область предоставила в Департамент экологических инвестиций при Кабинете Министров Украины проекты по энергосбережению стоимостью 65 млн. евро для финансирования за счет продажи Японии квот на промышленные выбросы согласно Киотскому протоколу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор СЕРГЕЕВ.

По его словам, проекты уже прошли экспертизу в Департаменте экологических инвестиций. Самый крупный энергосберегающий проект стоимостью 46,4 млн. евро разработан в Днепродзержинске. Он предполагает использование электроэнергии вместо природного газа на коммунальном предприятии «Днепродзержинсктеплосеть», которое обслуживает около 100 тыс. жителей левобережной части города. В частности, предусматривается строительство теплонасосной станции с установкой японского оборудования.

По словам В.СЕРГЕЕВА, также прошли экспертизу аналогичные проекты по энергосбережению в Павлограде и Терновке.

Заместитель председателя Днепропетровской ОГА уверен, что реализация указанных проектов начнется в текущем году. «Это серьезный уровень межправительственных соглашений между Японией и Украиной. Как известно, первый транш «зеленого финансирования» из Японии в объеме более 76 млн. евро уже поступил в нашу страну. Днепропетровская область первой предоставила проекты на освоение этих средств», – сказал В.СЕРГЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, от продажи квот на выброс углекислого газа Украина уже получила 640 млн. грн. По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в ближайшие недели ожидается еще одно поступление средств от продажи квот. Таким образом, общая сумма составит порядка 2 млрд. грн.

При этом премьер-министр заявила о необходимости активизировать работу по подготовке проектов замены котлов на теплонасосы. По ее словам, уже составлен реестр всех котельных, которые необходимо модернизировать, – это 31 тысяча котельных и более 72 тысяч котлов.

Справка УНИАН. В рамках Киотского протокола, который Украина ратифицировала в 2004 году, существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два, – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

В марте 2009 года Украина подписала с Японией договор о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа. Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести самую большую выгоду.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, всего от продажи Японии квот на выброс парниковых газов Украина сможет получить 4,5 млрд. грн.