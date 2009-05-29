«Киевэнерго» просит возобновить квотирование экспорта мазута

АК «Киевэнерго» обратится в Министерство топлива и энергетики Украины с просьбой инициировать принятие правительством решения о квотировании экспорта топочных мазутов в связи с необоснованным, по мнению компании, ростом цен на данный вид топлива на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

«Компания в настоящий момент готовит обращение в министерство с просьбой решить данную проблему, возможно, путем введения квотирования или обязательной продажи какого-то объема мазута на внутреннем рынке», – сказал он.

По его словам, если в начале года цена тонны мазута составляла в среднем 2,3-2,4 тыс. грн. за тонну, то сегодня ТНК-ВР предлагает мазут по цене 2,9 тыс. грн. за тонну, «Лукойл» – 3,6 тыс. грн. за тонну.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в связи со сложившейся ценовой ситуацией компания в мае впервые сработала с отрицательной рентабельностью по выработке электроэнергии. При этом убыток по данному виду деятельности в мае ожидается на уровне 18 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 9 января 2009 года, в разгар газового конфликта, Кабинет Министров Украины принял решение о введении лицензирования экспорта мазута до 1 мая 2009 года. Таким образом правительство пыталось избежать дефицита топочных мазутов на внутреннем рынке в связи с резким ростом его потребления энергогенерирующими компаниями. Однако уже в феврале Кабмин отменил это решение своим постановлением №91 от 11 февраля 2009 года.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг».

Кроме того, по состоянию на февраль 2007 года, 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.