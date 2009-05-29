Украина и РФ должны вернуться к вопросу стоимости и транзита газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина и Россия в ближайшее время должны вернуться к вопросу об определении рыночной стоимости газа и его транзита по территории Украины.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью «Независимой газете» накануне запланированного на начало июня визита в Россию для участия в международном экономическом форуме, в рамках которого может состояться его встреча с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Нужно наконец обсудить рыночную цену на российский газ и рыночные принципы формирования транзитной политики. Летом прошлого года премьер-министры Украины и РФ предполагали синхронный переход к рыночной цене на газ и на услуги по транзиту. Но в декабре российская сторона отказалась от этого принципа. По крайней мере так ситуация воспринимается в Украине, хотя, конечно, есть много нюансов, которые зимой Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН обсуждали с глазу на глаз. Их договоренности, возможно, не были зафиксированы на бумаге, но, вероятно, стали в определенной степени базой для дальнейшего построения отношений в газовой сфере», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины в очередной раз отметил, что январские украинско-российские газовые договоренности являются для него неприемлемыми ни с политической, ни с экономической точки зрения. «Украина согласилась перейти на рыночные цены на газ. Это было бы правильным при одновременном введении рыночной цены на транзит. В таком случае никто бы не комментировал стоимость газа, пусть даже определенную по той формуле, которая многими экспертами оценивается как наиболее несовершенная и неудачная в Европе. Однако украинская сторона на переговорах, руководствуясь, очевидно, в первую очередь политическими мотивами, оставила стоимость своей услуги по транзиту на уровне трехлетней давности. К чему это привело? К тому, что уже в первом квартале транзит российского газа стал убыточным для нас», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения в газовой сфере должны развиваться в цивилизованном русле – без влияния политики и политиков. «К чему приводит политизация? К закулисным договоренностям и затем к взаимным обвинениям. Я не приемлю тезиса о том, что много лет кто-то щедрый давал газ кому-то неблагодарному, как и тезис о том, что кто-то благородный фактически бесплатно транспортировал газ по крупнейшей в Европе газотранспортной системе. Пришло время вынести тот период за скобки деловых переговоров, честно сказать друг другу: «Было такое время – были такие отношения». Но мы-то живем в другое время», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Напомним, что международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 4-6 июня 2009 года.