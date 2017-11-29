Украина впервые вошла в двадцатку наилучших газовых хабов Европы, заняв 18 место и опередив Болгарию и Румынию. Об этом сообщает пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

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«Украина впервые вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы в рейтинге Европейской ассоциации газовых трейдеров (EFET), заняв 18 место. EFET впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов», - сообщили в компании, добавив, что наша страна получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP (Великобритания), TTF (Нидерланды), NCG (Германия), но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше Украины.

По информации «Нафтогаза», для улучшения позиций в рейтинге Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из газотранспортной системы, внедрить ежедневное балансирование работы ГТС и развивать торговлю газом в рамках процесса ежедневного балансирования.

«Принятие проекта изменений в Кодекс ГТС, который был разработан «Укртрансгазом» и подан в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET», - отметили в госхолдинге.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что конечная цель реформирования газового рынка Украины – это создание в течение 10-15 лет на базе мощностей украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа Восточно-европейского газового хаба с годовым оборотом торгов около 215 млрд куб. м.

27 ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что для создания такого хаба необходимо внедрить европейское законодательство, в частности, внести соответствующие изменения в Кодекс ГТС. Вторым условием создание хаба, по словам Коболева, является завершение рассмотрения Стокгольмским арбитражем дела между «Нафтогазом» и российским газовым монополистом «Газпромом» относительно контракта на транзит газа.

Справка УНИАН. Хаб – это точка (регион), в котором могут сходиться несколько трубопроводов, то есть направлений поставок газа. В этой точке происходит физическая торговля газом, а также могут предоставляться услуги по его хранению, например, в подземных газовых хранилищах. Для создания такой торговой площадки Украина имеет 12 подземных хранилищ, которые используются лишь на 50-55%, а также мощнейшую в Европе газотранспортную систему.