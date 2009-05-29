Баррозу: ЕС не может помочь Украине с оплатой газа

Президент Еврокомиссии Жозеф БАРРОЗУ заявляет, что ЕС пока не может помочь Украине финансово в оплате за газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня на пресс-конференции, рассказывая о содержании своего телефонного разговора с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

“Он сообщил, что Украина просила определенную поддержку относительно финансирования. Я дал В.ПУТИНУ нашу оценку ситуации”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

“Это очень сложно с нашим нынешним европейским бюджетом помочь Украине”, - добавил он.

В то же время, Ж.БАРРОЗУ сообщил, что поблагодарил В.ПУТИНА за информацию, которая, по его мнению, дает возможность предотвратить возможный кризис.

“Я пообещал затронуть этот вопрос на встрече с лидерами стран-членов ЕС с тем, чтобы понять, что мы можем сделать на этом этапе”, - отметил Президент Еврокомиссии.

В свою очередь представитель комиссара ЕС по энергетике Андриса Пиебалгса Ферран Тарраделлас Эспуни cообщил, что на заседание газовой координационной группы ЕС, запланированной на 18 июня в Брюсселе, приглашены и российская, и украинская стороны. "Европейская сторона находится в постоянном контакте с представителями НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" для согласования текущих вопросов", - сказазл Эспуни в пятницу в Брюсселе на брифинге в Европейской комиссии.

Он напомнил, что предыдущее заседание газовой координационной группы состоялось 5 мая, участие в ней приняла только украинская сторона. Кроме того, представитель Еврокомиссии Йоханес Лайтенбергер подтвердил, что президент Еврокомиссии Жозе Манюэль Баррозу получил письмо премьер-министра РФ Владимира Путина, в котором глава российского правительства выразил обеспокоенность в связи с возможными расчетами в газовой сфере.