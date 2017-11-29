В решение ситуации вокруг НКРЭКУ должно вмешаться правительство и СНБО - эксперт

Проблему паралича НКРЭКУ, вызванную уходом на больничный и последующим увольнением члена Комиссии Бориса Цыганенко, необходимо решить в ближайшее время с привлечением всех органов власти, включая СНБО. Об этом в комментарии заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

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По его словам, для урегулирования ситуации необходимо оперативно провести заседание СНБО, так как речь идет о вопросах энергетической безопасности. "Первое. Необходимо вмешательство правительства, СНБО. Фактически, это вопросы энергетической безопасности страны и соответствующие органы должны включаться в решение этой проблемы. Заседание СНБО может предварять действия правительства по разработке изменений в закон Украины о регуляторе", - подчеркнул эксперт.

Сергей Чех также отметил, что в качестве оперативного решения может быть предложен институт временного возложения обязанностей. "При этом временное возложение обязанностей не должно повлиять на порядок проведения конкурса постоянных членов. Комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ уже сформирована. Она должны срочно провести заседание и начать процесс отбора. Как временная мера, можно назначить и.о. членов комиссии для того, чтобы на период отбора Регулятор мог выполнять свои функции", - сказал он. По мнению эксперта, если принять такую концепцию урегулирования кризиса, то нужно в срочном порядке внести изменения в закон.

Советник министра также подчеркнул, что ситуация сложилась крайне сложная. "По сути, сегодня невозможно осуществлять расчеты, нет установленных тарифов на 2018 год, полностью заморожена реформа рынка. По моему мнению, полный паралич работы НКРЭКУ – это блокирование реформы в энергетике. Не говоря уже о том, что страна осталась на пороге зимы без Регулятора. И сегодняшняя ситуация – это не следствие бездействия этого органа, а безответственная позиция всех ветвей власти, которые обязаны были своевременно создать необходимые условия для работы комиссии. И если эта ошибка допущена властями, то им же ее нужно срочно исправить", - отметил Сергей Чех.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Бориса Цыганенко, ранее заблокировавшего работу Комиссии. В результате число членов регулятора вместе с его главой сократилось до трех - ниже кворума. Соответствующий указ главы государства №390 обнародован на его сайте.