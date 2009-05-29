Путин предложил ЕС вместе кредитовать поставки газа Украине

Премьер-министр РФ Владимир Путин направил руководству ЕС обращение по ситуации с поставками газа Украине и его транзита в ЕС, в котором предлагается рассмотреть возможность формирования международного пула по кредитованию Украины для обеспечения поставок газа, сообщил заместитель главы правительства РФ Игорь Сечин журналистам в пятницу, сообщает РИА Новости..

"Председатель правительства направил обращение главе Еврокомиссии (Жозе Мануэлю Баррозу), председательствующей в ЕС Чехии - господину Клаусу, ее преемнику в перспективе - шведскому правительству, и премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Обращение касается текущего положения с поставками газа на Украину и его транзита через ее территорию в Евросоюза", - сказал он.

Россия будет участвовать в организации кредита Украине для закупки газа, если этот процесс получит поддержку Европы и ее финансовых институтов, заявил Сечин, комментируя обращение.

"Если наше предложение будет принято, и Европа будет заинтересована в организации кредитования Украины, тогда Россия рассмотрит возможность своего участия в этом пуле", - сказал он.