Фонд госимущества объявил конкурс оценщика части системы охлаждения ЧАЭС для размещения солнечной электростанции

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценочной компании, которая определит стоимость части сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров под размещение в дальнейшем солнечной электростанции, сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

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"Фонд государственного имущества объявляет конкурс по отбору оценочной компании, которая определит стоимость части инженерного сооружения системы охлаждения объектов ЧАЭС, общей площадью – 2500 тысяч квадратных метров. Предполагается, что объект будет использован под размещение большой солнечной электростанции", - написал Трубаров.

Он сообщил, что документы от компаний, желающих провести оценку, принимаются до 12 декабря. Конкурс состоится 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины передаст в аренду участок площадью 2,5 тысячи гектаров, который расположен в зоне отчуждения и предназначен под размещение солнечных электростанций, частной компании "Солар Чернобыль".

По данным Единого реестра юридических, физических лиц и общественных формирований, учредителями "Солар Чернобыль" являются компания "Родина Энерджи Груп" и Евгений Варягин (он также является конечным бенефициаром).

В конце августа прошлого года Госагентство по управлению зоной отчуждения сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составляет 6,2 миллиона гривень. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тысячи га.

В конце июля сообщалось, что ФГИУ намерен сдать в аренду на 40 лет часть сооружений на территории ЧАЭС для строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт.