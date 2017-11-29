Россия уложила треть газопровода "Турецкий поток"

К настоящему времени "Газпром" уложил суммарно 30% двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток", сообщает российский газовый холдинг.

Читайте также"Нафтогаз" нанял американских лоббистов для противостояния "Северному потоку-2" – СМИ"Строительство газопровода идет по графику, работы в настоящее время ведутся в исключительной экономической зоне Турции. На сегодняшний день в Черном море уложено 30% (555 км) двух ниток морского участка газопровода", - говорится в сообщении.

"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток"предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Стоимость строительства "Турецкого потока" оценивается в $6 млрд. Ранее "Газпром" планировал инвестировать в проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о четырех нитках газопровода.