Цена реализации сжиженного газа на аукционе УАБ снизилась

Средняя цена реализации сжиженного газа 29 мая на коммерческом аукционе №356 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 11,3%, по сравнению с предыдущим аукционом №355 от 27 мая (3341,6 грн. за тонну), до 2964,5 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 5,388 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 15 млн. 972,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 27 мая на коммерческом аукционе №355 на УАБ увеличилась на 7,5%, по сравнению с предыдущим аукционом №354 от 22 мая (3107,1 грн. за тонну), до 3341,6 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.