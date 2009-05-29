Добыча нефти в Германии

В кризисные времена полезные ископаемые подешевели, но почти никто не сомневается в том, что, как только появятся первые признаки оживления мировой экономики, - цены на нефть, газ, уголь и другие энергоносители вновь взлетят вверх. Поэтому США, страны Европы, Китай, Индия и сейчас напряженно ищут доступ к любым дополнительным источникам поставок ископаемых и, прежде всего, нефти, сообщает Немецкая волна.

В Германии, по данным экспертов, недра уже почти полностью исчерпаны, однако к нефти это не относится. Ее многомиллионные залежи расположены глубоко под землей, а потому добыча "черного золота" связана с серьезными расходами. В прошлом году в ФРГ было добыто три с половиной миллиона тонн нефти, что соответствует 24 миллионам баррелей. Для сравнения - крупнейшее меторождение Саудовской Аравии поставляет то же количество нефти всего за одну неделю.

Концерны качают отечественную нефть Тем не менее, обойтись без этих труднодоступных резервов энергетические концерны не в состоянии. Причины просты: эксперты предсказывают резкий скачок цен на нефть уже в самом ближайшем будущем. Именно поэтому такие предприятия как немецкий концерн RWE Dea стремятся форсировать добычу отечественных нефтяных ресурсов. "Даже разработка таких небольших месторождений оправдывает себя", - поясняет представитель RWE Dea Дерек Мёшер (Derek Möscher).

На территории Германии расположены в общей сложности 44 нефтедобывающих комплекса. Только в Баварии в прошлом году ежедневно добывали около 33 тысяч тонн нефти. Даже в песчаных грунтах к югу от Берлина французский концерн Gas de France уже приступил к пробным бурениям для освоения найденного там месторождения. Но самые богатые залежи нефти находятся на севере Германии. В федеральной земле Нижняя Саксония ежегодные объемы добычи нефти достигли 1,2 миллионов, а в Шлезвиг-Гольштейне почти 2,2 миллионов тонн. Около двух третей всей нефти, которую добывает RWE Dea, приходится на прибрежные отмели Северного моря.

Скважина "плодоносит" уже 30 лет "Большая часть германской нефти поступает из самого крупного нефтяного поля в средней части западного побережья Шлезвиг-Гольштейна. - рассказывает Дерек Мёшер. – Здесь мы ежегодно добываем два миллиона тонн нефти".

Разработанное еще в 1980 году месторождение, расположенное на глубине в 2 тысячи метров, до сих пор не исчерпано. По словам Мёшера, оттуда еще можно будет выкачать 30-35 миллионов тонн, а из расположенных поблизости небольших залежей - еще около 14 тонн нефти.

На мелководье северного морского побережья уже проводятся пять новых разведочных бурений. Концерн RWE Dea не прекращает поисков нефтяных залежей и в других регионах, например, на территориях, расположенных севернее города Гифхорн в Нижней Саксонии или в округе Плён федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Цель оправдывает средства Разведка месторождений нефти весьма дорогостоящее предприятие, особенно если учесть, что квота попаданий равна, в лучшем случае, 40 процентам. Стоимость только пробных бурений обходится в 30 миллионов евро. Однако перспектива того, что цена на нефть может подскочить до 600 евро за тонну, не удерживают ни RWE Dea, ни другие энергетические концерны от дорогостоящих инвестиций в разведку нефтяных залежей.

В связи с появлением все более совершенных технологий разработки и добычи нефти, а так же новых нефтеочистных сооружений, концерны начали переоценивать потенциал уже известных залежей природных ресурсов. По прогнозам ученых, в недрах Германии хранятся еще около 560 миллионов тонн нефти, добыча которой до сих пор считалась слишком трудоемкой и нерентабельной.

Больше, чем капля в море Представитель концерна RWE Dea Дерек Мёшер в этой связи указывает, что целью поисков новых месторождений является не только и не столько извлечение прибыли, сколько снижение зависимости отечественной промышленности от импорта нефти.

Из собственных запасов Германия может покрыть лишь четыре процента от общего объема нефти, необходимого для экономики страны. Однако, если учесть ограниченность запасов нефти во всем мире и предсказуемое повышение цен на нее, - это куда больше, чем "капля в море".