Мировые цены на нефть снова пошли вверх

Мировые цены на нефть растут в четверг в преддверии встречи министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), по итогам которой, как ожидается, будет принято решение о продлении сделки, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 08:37 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до 62,81 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до 57,48 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Трейдеры внимательно следят за новостями из Вены, где в четверг состоится встреча ОПЕК+. В среду прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ (Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee, JMMC), в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. JMMC рекомендовал продлить сделку на период после первого квартала 2018 года, однако не определился со сроком такого продления, сообщал министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала - до конца марта 2018 года.

По мнению аналитиков, которое приводит издание The Wall Street Journal, рынок склоняется к тому, что сделка будет продлена еще на девять месяцев, то есть до конца следующего года. По словам экспертов, любой признак продления сделки на менее короткий, чем девять месяцев, срок может привести к снижению нефтяных котировок.