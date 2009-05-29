Нефть превысила 66 долл. за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу превысили 66 долл. за баррель, обновив полугодовой максимум, после выхода обнадеживающей статистики из США и Японии, сообщает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

Июльские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 0,98 долл. до 66,06 долл. за баррель.

Июльсие фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,48% до 65,34 долл. за баррель.