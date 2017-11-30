Санкции в действии: прибыль "Газпром" падает, а долг растет

Чистый долг российского газового монополиста «Газпрома» за девять месяцев 2017 года вырос на 37%, до 2,6 трлн руб.(1 доллар - 59 руб.). Большая часть прироста пришлась на III квартал - долг увеличился на 346,6 млрд руб., говорится в отчетности "Газпрома".

Как отмечается в документе, чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть обязательств по долгосрочным кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением к использованию в соответствии с условиями некоторых кредитов и займов, и других договорных обязательств) увеличилась на 705 861 млн руб., или на 37%, с 1 932 895 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года до 2 638 756 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2017 года.

В "Газпроме" подчеркивают, что причины увеличения данного показателя связаны с ростом суммы кредитов и займов и уменьшением остатков денежных средств и их эквивалентов. Снижение остатков денежных средств, в основном, связано с ростом средств, размещенных на депозитах, сумма которых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, выросла на 323 576 млн руб.

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с января по сентябрь сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 581,8 млрд руб. Согласно отчету, выручка от продаж возросла на 7,4%, достигнув 4,64 млн руб.

В опубликованной «Газпромом» отчетности по МСФО за январь-сентябрь текущего года говорится о возможных новых рисках для инвесторов в связи с законом о новых санкциях США, который был принят в августе. В компании напомнили о положениях закона, согласно которому президент США может вводить санкции в отношении лиц, которые совершали инвестиции, продавали товары, оказывали услуги России на сумму более $1 млн.

Также в отчете подчеркивается, что этот закон «создает риск экстерриториального применения отдельных санкционных ограничений США и может отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах ПАО "Газпром".