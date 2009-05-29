СП: ТЭО Евразийского нефтетранспортного коридора представят в Брюсселе

Презентация технико-экономического обоснования Евразийского нефтетранспортного коридора может состояться в Брюсселе до конца июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ГОНЧАРУКА, сейчас вопрос определения даты презентации ТЭО в Еврокомиссии активно обсуждается, и не исключено, что она состоится до конца июня.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО « Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.