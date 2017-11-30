Запорожская АЭС подключила к сети первый энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети первый энергоблок после проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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"29 ноября 2017 года в 18:45 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 085 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - сообщили в компании.

Также в пресс-службе сообщили, что на энергоблоке №4 станции в процессе проведения пусковых операций выявлены замечания по парогенератору №1. "Принято решение о продолжении ремонтных работ и уточнении вновь выявленных дефектов. Энергоблок №4 переводится в состояние "холодный останов", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.