Кредит для погашения долгов: "Энергорынок" одолжил у "Ощадбанка" 2 миллиарда
Полученный кредит предприятие использует для погашения своих долгов энергогенерирующим компаниям тепловых электростанций.
Государственное предприятие "Энергорынок", оператор оптового рынка электроэнергии Украины, привлекло у "Ощадбанка" невозобновляемую кредитную линию на сумму 2 миллиарда гривень, говорится в сообщении компании в электронной системе госзакупок Prozorro. Соответствующий договор был подписан 30 ноября.
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Целевое назначение линии – погашение задолженности, образовавшейся до 1 сентября 2017 года, перед энергогенерирующими компаниями тепловых электростанций.
Стоимость обслуживании линии - около 380 миллионов гривень. Срок пользования линии: 12 месяцев.
Как сообщал УНИАН, "Энергорынок" привлекает ряд кредитов у "Ощадбанка" для авансирования выплат за электроэнергию для компаний тепловой генерации, а также для компаний-операторов ТЭЦ. Теплоэлектроцентрали получают такое финансирование для проведения ремонтов в ходе подготовки к отопительному периоду.
Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии. Эта компания получает расчеты за электроэнергию от ее поставщиков (облэнерго) и оплачивает генерирующим компаниям стоимость произведенной ими электроэнергии.