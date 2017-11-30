Дания приняла закон, позволяющий запретить прокладку российского "Северного потока-2" в ее водах

В четверг Дания приняла закон, который может позволить стране заблокировать прокладку российского трубопровода "Северный поток-2" в ее территориальных водах, пишет Рейтер.

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Закон позволяет правительству накладывать запрет на проекты трубопроводов, исходя из интересов национальной безопасности и внешней политики. Ранее эти аспекты не указывались как факторы, способные помешать строительству трубопровода в водах Дании.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», который будет дополнять две работающие нитки «Северного потока-1».

В конце апреля 2017 «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

По оценкам председателя национального холдинга «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 млрд долл.

В конце октября посол США в Украине Мари Йованович заявила, что газопровод «Северный поток-2» лишит Украину 2,7 млрд долл. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.

Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить наряду с уже существующим «Северным потоком-1».