Путин: предоплата Россией транзита газа через Украину маловероятна

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что предоплата Россией транзита газа в Европу через Украину маловероятна, в частности, из-за позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном на официальном сайте премьера РФ.

По словам В.ПУТИНА, проведенные переговоры показывают, что у Украины могут возникнуть проблемы с выполнением очередного платежа за российский природный газ, поставляемый для внутреннего потребления и закачки в подземные хранилища, что увеличивает «риск новых сбоев в транзите российского газа европейским потребителям». «В рамках поиска выхода из сложившейся ситуации премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила, чтобы Россия осуществила предоплату за транзит газа в Европу на 5-7 лет вперед в сумме около 5 млрд. долларов США. Примерно столько же украинцы должны заплатить за российские поставки. Реализация подобной схемы представляется маловероятной как минимум по трем причинам», – считает В.ПУТИН.

Первое, по его мнению, «Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем недавнем выступлении по сути объявил такой вариант незаконным.

Второе - согласно подписанной 23 марта 2009 г. в Брюсселе Совместной Декларации ЕС-Украина по модернизации украинской газотранспортной системы планируется провести существенное изменение организационной структуры газового комплекса Украины. То есть, сейчас мы не можем с уверенностью сказать, с кем именно в перспективе предстоит работать «Газпрому» по исполнению контрактов на поставку газа Украине и обеспечению транзита европейским потребителям.

Третье - в условиях глобального кризиса, снижения цен на газ и объемов продаж достаточно сложно аккумулировать такую сумму, как 5 млрд. долларов», – говорится в заявлении В.ПУТИНА.