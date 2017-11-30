Третий энергоблок Ривненской АЭС начали готовить к продлению срока эксплуатации

Государственная инспекция ядерного регулирования согласовала Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" начало проведения ремонта третьего энергоблока Ривненской АЭС для продления срока его эксплуатации.

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании коллегии Госатомрегулирования.

"Средний ремонт мы планируем выполнить с 7 декабря 2017 года по 3 августа 2018 года на протяжении 240 календарных дней", - доложил на заседании Госатомрегулирования директор Ривненской АЭС Павел Павлышин.

По его словам, за этот период запланировано выполнить средний ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны, капитальный ремонт всех парогенераторов, трех главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт двух дизель-генераторных установок, средний ремонт турбины и другие работы.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции до 19 февраля 2026 года. 3 ноября было принято решение о продлении срока эксплуатации третьего блока ЗАЭС – до 5 марта 2027 года.

В начале ноября президент компании Юрий Недашковский сообщил, что в начале декабря должен выйти на длительный ремонт третий блок РАЭС.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.