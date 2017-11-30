Третий энергоблок Ривненской АЭС начали готовить к продлению срока эксплуатации
Госатомрегулирования согласовала "Энергоатому" начало проведения ремонта третьего энергоблока Ривненской АЭС для продления срока эксплуатации.
Государственная инспекция ядерного регулирования согласовала Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" начало проведения ремонта третьего энергоблока Ривненской АЭС для продления срока его эксплуатации.
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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании коллегии Госатомрегулирования.
"Средний ремонт мы планируем выполнить с 7 декабря 2017 года по 3 августа 2018 года на протяжении 240 календарных дней", - доложил на заседании Госатомрегулирования директор Ривненской АЭС Павел Павлышин.
По его словам, за этот период запланировано выполнить средний ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны, капитальный ремонт всех парогенераторов, трех главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт двух дизель-генераторных установок, средний ремонт турбины и другие работы.
Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.
В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции до 19 февраля 2026 года. 3 ноября было принято решение о продлении срока эксплуатации третьего блока ЗАЭС – до 5 марта 2027 года.
В начале ноября президент компании Юрий Недашковский сообщил, что в начале декабря должен выйти на длительный ремонт третий блок РАЭС.
Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.