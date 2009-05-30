СП: переход на предоплату за российский газ остановит транзит

Руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ заявляет, что переход на систему предоплаты за поставки российского газа остановит транзит по территории Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером.

«Если мы хотим обеспечить себя собственным газом, то мы должны прекратить транзит, потому что газ будет двигаться совсем в противоположном направлении, чем сейчас», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

При этом он добавил, что «когда мы делали это в начале года, то у нас в хранилищах было больше 30 миллиардов кубометров, и давление, которое было в хранилищах, позволяло делать эту схему - обеспечивать нас газом, который мы накопили».

«Сейчас в хранилищах 17 миллиардов кубометров, а когда объем газа в хранилищах падает ниже 20 миллиардов кубометров, давления уже недостаточно, чтобы мы могли обеспечить газом, который у нас есть в хранилищах», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 мая, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия считает маловероятным предоставление компанией «Газпром» аванса НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа для финансирования закачки газа в подземные хранилища.

Напомним, Россия изучает возможность предоставления аванса Украине за транзит природного газа по ее территории в течение 5 лет.

В данное время «Нафтогаз» вместе с «Газпромом» разрабатывают механизм, согласно которому НАК будет закачивать газ в подземные хранилища в 2009 году за счет части средств, которые будут получены от транзита российского газа в будущих периодах.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен противодействовать возможной потере «Нафтогазом» активов из-за получения аванса от «Газпрома» за транзит газа.