Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 29 мая, продолжили рост на фоне сообщений из США, Японии и Индии о возможном снижении темпов экономического спада, сообщает РИА Новости..

Цена на нефть продемонстрировала рекордный месячный рост за последние 10 лет.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,23 доллара - до 66,31 доллара за баррель.

В ходе торгов цена достигала отметки в 66,47 доллара, что является максимальным показателем стоимости барреля нефти с 5 ноября 2008 года, отмечает агентство.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,13 доллара - до 65,52 доллара за баррель.