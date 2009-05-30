Moody's снизило корпоративный рейтинг "Нафтогаза" до Caa1 с B2

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service снизило общий корпоративный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" по обязательствам в иностранной валюте с B2 до Caa1. Прогноз по рейтингу - "негативный", сообщается в распространенном пресс-релизе агентства.

Понижение рейтинга связано с переоценкой в худшую сторону фундаментального кредитного качества компании и учитывает также фактор государственной поддержки "Нафтогаза Украины". По мнению экспертов Moody`s, на платежеспособность "Нафтогаза Украины" может негативно повлиять усилившаяся политическая напряженность в стране и ухудшение украинской экономики, а также медленный прогресс в переговорах с Россией и "Газпромом" по оплате российского природного газа для закачки в ПХГ.

Ранее, 15 мая Moody`s понизило корпоративный рейтинг "Нафтогаза Украины" по обязательствам в иностранной валюте до B2 c уровня B1. Компания была оставлена в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.