Шредер: ЕС заинтересован в "Северном потоке"

Бывший канцлер Германии, а ныне глава проекта "Северный поток" Герхард Шредер, дал в Москве пресс-конференцию. Одной из ее тем стал "Северный поток".

По словам Шредера, проект должен стать плечом для поддержки европейского региона, для всех участников соглашения. По его мнению, все члены ЕС заинтересованы в этом проекте.

Кроме того, экс-канцлер отметил, что этот проект является исключительным с точки зрения экологии, сообщают "Вести".

В целом, глава проекта подтвердил: конкурентов "Северному потоку" пока нет. Согласно плану труба пройдет по дну Балтийского моря, поставляя напрямую в Европу газ из российских месторождений. Но это в будущем, а в настоящем 80% голубого топлива идет через Украину. Сейчас для оплаты поставок из России Украине нужно найти $4 млрд. Иначе вентиль на трубе может быть опять перекрыт.