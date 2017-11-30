Компания Ахметова впервые начала закупать уголь в России у несвязанных компаний - СМИ

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в октябре начал импортировать из России для потребностей своих станций тощий уголь у несвязанных с группой производителей - ООО Разрез Кийзасский и Печорской горной компании, хотя ранее закупал российский уголь только у входящего в ДТЭК шахтоуправления Обуховская (Ростовская область).

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на представителей компаний-поставщиков.

Всего в октябре ДТЭК закупил около 110 угля марки Т (тощий) у компаний Разрез Кийзасский (Кемеровская область) и Печорской горной компании (Москва). Этот уголь поставляется для потребностей Приднепровской и Криворожской ТЭС компании ДТЭК Днепрэнерго.

Это первые закупки энергетического угля в России холдингом ДТЭК у несвязанных компаний. Ранее ДТЭК завозил российский антрацит производства собственной компании - шахтоуправление Обуховская.

В прошлом месяце поставки энергетического угля с ростовских шахт ДТЭКа на собственные ТЭС холдинга в Украине составили около 69 тыс. тонн, что вдвое больше чем в сентябре (34,6 тыс. тонн).

Также холдинг импортировал около 120 тыс. тонн южноафриканского угля (поставщик Glencore) и 64 тыс. тонн угля газовой группы из США (поставщик - Xcoal energy & Resources), по данным холдинга.

Таким образом, в октябре на станции ТЭС генерирующих компаний группы ДТЭК в октябре поступило около 363 тыс. тонн импортного энергетического угля.

Как сообщалось, Украина вошла в отопительный сезон 2017-2018 гг. с самыми низкими запасами угля. При этом в стране наблюдается дефицит как антрацитовой, так и газовой (добывается в Украине) групп угля. ДТЭК и государственная Центрэнерго импортируют топливо из ЮАР и США.