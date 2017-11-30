ОПЕК и партнеры договорился продлить пакт о сокращении добычи нефти до 2019 года

Страны ОПЕК в Вене 30 ноября продлили соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца 2018 года, рассказали журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

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К продлению присоединились и страны, не входящие в картель, включая Россию, сообщил Bloomberg со ссылкой на участников совещания (оно состоялось сразу после встречи стран ОПЕК также в Вене). Это подтвердил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Луэйби.

Перед началом совещания российский министр энергетики Александр Новак заявил, что ОПЕК и не входящим в картель странам нужно продолжать скоординированные действия в 2018 году для дальнейшей балансировки рынка нефти. Накануне он сказал, что участники мониторингового комитета ОПЕК и примкнувших к нему стран (ОПЕК+) выступили в поддержку продления действия соглашения о сокращении добычи, передает РБК.

Теперь соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года. Это уже второе продление сделки, которая была заключена в конце 2016 года. Тогда 13 стран ОПЕК и 11 не входящих в картель, включая Россию, впервые договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн барр. в сутки относительно уровня октября 2016-го в течение первых шести месяцев 2017 года. Это примерно 2% общемировой добычи. Страны ОПЕК согласились сократить добычу на 1,2 млн барр. в сутки, Россия — на 300 тыс. барр. в сутки. 25 мая в Вене страны-участницы продлили действие соглашения на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

За почти год действия соглашения — с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 — года коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились с 3,067 млрд баррелей до 2,985 млрд баррелей, запасы в танкерах — с 1,068 млрд барр. до 997 млн барр. нефти, следует из отчета ОПЕК.

При этом добыча нефти в США, которые не присоединились к этой сделке, с конца ноября 2016 года выросла на 11,5% до 9,7 млн барр. в сутки.