Нефть в плюсе благодаря продлению ОПЕК+ пакта об ограничении добычи
Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,37 процента до $62,86 за баррель.
Цены на нефть сдержанно растут утром в пятницу при поддержке продления ОПЕК+ глобального пакта об ограничении добычи сырья до конца следующего года.
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Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,37 процента до $62,86 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,57 за баррель, на 0,3 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.
Организация стран-нефтеэкспортёров ОПЕК и страны вне картеля, включая Россию, в четверг договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года, рассчитывая в конечном счете убрать с рынка излишки сырья и добиться баланса.
Однако участники соглашения дали понять, что готовы выйти из него раньше времени в случае перегрева.
Следующее заседание ОПЕК, на котором ключевые нефтепроизводители обсудят общий успех дела, запланировано на июнь следующего года.
Продление нефтяного пакта на 9 месяцев уже было заложены в цену на нефть, в связи с чем аналитики ранее предупреждали о понижательной коррекции.
Goldman Sachs называет приверженность ОПЕК условиям сделки высокой, что помогает нормализовать уровень запасов нефти.
Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся наращивание производства сырья в США, главным образом ресурсов сланцевой нефти.