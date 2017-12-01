Нефть в плюсе благодаря продлению ОПЕК+ пакта об ограничении добычи

Цены на нефть сдержанно растут утром в пятницу при поддержке продления ОПЕК+ глобального пакта об ограничении добычи сырья до конца следующего года.

Читайте такжеОПЕК дал свой прогноз по ценам на нефть в следующем году

Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,37 процента до $62,86 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,57 за баррель, на 0,3 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Организация стран-нефтеэкспортёров ОПЕК и страны вне картеля, включая Россию, в четверг договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года, рассчитывая в конечном счете убрать с рынка излишки сырья и добиться баланса.

Однако участники соглашения дали понять, что готовы выйти из него раньше времени в случае перегрева.

Следующее заседание ОПЕК, на котором ключевые нефтепроизводители обсудят общий успех дела, запланировано на июнь следующего года.

Продление нефтяного пакта на 9 месяцев уже было заложены в цену на нефть, в связи с чем аналитики ранее предупреждали о понижательной коррекции.

Goldman Sachs называет приверженность ОПЕК условиям сделки высокой, что помогает нормализовать уровень запасов нефти.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся наращивание производства сырья в США, главным образом ресурсов сланцевой нефти.