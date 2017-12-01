"Усилят господство России на рынке Европы": в США предупредили об опасности газопроводов в обход Украины

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены, что построение газопровода «Северный поток-2» и «Турецкий поток» устранит Украину как транзитера газа в Западную Европу.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами, «Северный поток-2» и многопроводный «Турецкий поток» усилят российское господство на рынке газа Европы. Это приведет к уменьшению возможностей диверсификации источников энергии. Это может создать угрозу безопасности в уже напряженном регионе Балтийского моря и это будет способствовать достижению российской цели по нанесению вреда Украине – что особенно беспокоит нас - путем прекращения её роли транзитной страны для экспорта российского газа в Европу», - сказала Науэрт.

«Сооружение «Северного потока-2» сосредоточит около 75% российского импорта газа в ЕС через единый маршрут, создавая потенциальный пропускной пункт, который значительно увеличит уязвимость Европы перед перебоями с поставками», - заявила пресс-секретарь.

«Мы считаем, что эти два проекта позволят «Газпрому» отрезать транзит через Украину... что экономически нанесет вред Украине, лишая ее около 2 миллиардов долларов ежегодной прибыли от транзита», - подытожила Науэрт.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», дополняющего уже работающие две нитки «Северного потока-1».

В конце апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

По оценкам председателя национального холдинга «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около 3 млрд долл.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».