Украина соболезнует Китаю

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила телеграмму соболезнование премьеру Государственного совета Китайской Народной Республики ВЕНЬ Цзябао в связи с трагедией на шахте в районе города Чунцин.

„С глубокой скорбью восприняла известие об аварии на шахте в районе города Чунцин, в результате которой погибло и получило тяжелые ранения большое количество людей. От имени правительства Украины и от меня лично прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пострадавших в трагедии. Человеческая жизнь – это главная ценность, и жаль, что из-за трагической случайности люди потеряли своих родных и близких”. - говорится в телеграмме.

Жертвами взрыва рудничного газа на угольной шахте в Китае стали 30 человек, сообщает агентство Синьхуа. Об этом стало известно в субботу.

Детонация метана случилась на угледобывающем предприятии Тунхуа в мегаполисе Чунцин, когда под землей находился 131 горняк. Удалось спасти 101 рабочего, однако четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Шахта Тунхуа действует уже более 50 лет, на ней добывалось до 600 тысяч тонн угля в год.

Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в КНР аварии на предприятиях этой отрасли уносят до 7 тысяч жизней.

Самой масштабной катастрофой на угольных разработках в истории КНР стал произошедший в феврале 2005 года взрыв рудничного газа на шахте "Суньцзявань" в провинции Ляонин. Тогда погибли более 200 человек.

В субботу в результате взрыва на одной из шахт в районе города Чунцин на юго-западе Китая погибли 30 горняков.