Глава Житомирской ОГА Гундич подписал меморандум с Госэнергоэффективности об энергоменеджменте

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня подписал меморандум с председателем Госэнергоэффективности Сергеем Савчуком о создании в облгосадминистрации сектора энергоменеджмента. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, подписание состоялось во время регионального семинара «Энергоменеджмент в бюджетной сфере: реалии энергоэффективности без капиталовложений».

«Сегодняшнее мероприятие подтверждает, что энергоэффективность у нас в приоритете. На уровне облгосадминистрации, областного совета приняты программы, которые помогают людям воплощать энергоэффективные мероприятия. Так, по программе теплых кредитов 12 тыс. жителей области уже утеплили свое жилище. Также по программе энергоэффективности в области мы возмещаем людям до 20 % за солнечные электростанции. Сначала мы ставили планку, если 30-35 семей воспользуются программой, то это будет хороший показатель. Но она стремительно обретает популярность. Более 50 домохозяйств уже установили солнечные электростанции на Житомирщине. Мы четко понимаем, что энергонезависимость семьи – это независимость нашего государства», – сказал Гундич.

По его словам, кроме поддержки частных владельцев солнечных электростанций, в области реализуются проекты по строительству мощных солнечных станций – в Бердичевском и Лугинском районах. «Меморандум с Госэнергоэффективности подтверждает, что мы создадим у себя сектор по энергоменеджменту. Имею надежду, что на местах также будут люди, которые будут помогать воплощать эти мероприятия на местах. Этот меморандум будет для меня дополнительным стимулом реализовывать те проекты, которые нужны для энергетической независимости нашего государства», – отметил председатель облгосадминистрации.

Во время семинара представители районов, городов, энергетических компаний знакомились с концепцией материального стимулирования лиц, задействованных в системах энергоменеджмента, узнавали о внедрении системы энергетического менеджмента для повышения энергетической эффективности зданий. Они также обсудили, как используют современное освещение общественных зданий на опыте Польши.