Украинская ГТС прокачала вдвое больше российского газа, чем "Северный поток-1"

Украинская газотранспортная система прокачала в два раза больше транзитного российского газа в страны ЕС по сравнению с газопроводом, который проложен в обход территории нашей страны, по дну Балтийского моря - "Северный поток-1" за все время работы обходного маршрута.

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Об этом свидетельствуют данные компаний-операторов украинской ГТС и "Северного потока-1" - "Укртрансгаза" и Nord Stream AG.

По информации Nord Stream AG, начиная с ноября 2011 года (начало эксплуатации первой нитки "Северного потока-1") и по 30 ноября 2017 года, по обходному маршруту было прокачано 200 миллиардов кубометров "голубого" топлива.

В ответ на запрос УНИАН в "Укртрансгазе" сообщили, что за этот же период Украина обеспечила транзит 400,5 миллиарда кубометров российского газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист "Газпром" и его партнеры ведут строительство "Турецкого потока", который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить "Северный поток-2".

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Одна из ниток "Турецкого потока", которая будет транспортировать газ в ЕС будет иметь мощность 15,7 миллиарда кубометров в год. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

По оценкам "Нафтогаза Украины", строительство обходных маршрутов может лишить Украину дохода от транзита газа, которые в 2017 году составят 3 миллиарда долларов, а также снизит инвестиционную привлекательность ГТС. Чтобы этого не допустить, в "Нафтогазе" предложили создать консорциум (с участием европейских партнеров) по управлению украинской ГТС, а также предлагают снизить ставку тарифа на транзит российского газа после 2019 года (окончания действующего контракта с "Газпромом"). Также в "Нафтогазе" неоднократно подчеркивали, что "Газпром" не выполняет контрактные обязательства, согласно которым он обязан транспортировать через территорию Украины 110 миллиардов кубометров в год.