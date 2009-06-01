В РФ с 1 июня повышается ставка экспортной пошлины на нефть

В РФ 1 июня 2009г. вступает в силу постановление правительства от 26 мая с.г. N447 о повышении ставки экспортной таможенной пошлины на сырую нефть со 137,7 долл./т до 152,8 долл./т. Текст документа был опубликован 28 мая 2009г. в "Российской газете". Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты повышаются до 115,2 долл./т, а на темные нефтепродукты - до 62,1 долл./т.

К светлым нефтепродуктам, на которые распространяются пошлины, относятся легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. К числу темных нефтепродуктов отнесены жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты, нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Нулевые экспортные пошлины установлены с 1 января 2009г. на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы, а также ранее - на нефтяной кальцинированный кокс.

Напомним, с 1 мая экспортная пошлина на нефть увеличилась со 110 долл./т до 137,7 долл./т в соответствии с постановлением правительства РФ от 25 апреля с.г. N366. При этом экспортная пошлина на светлые нефтепродукты установлена с 1 мая на уровне 105,1 долл./т, на темные нефтепродукты - 56,6 долл./т.

Правительство РФ с осени 2008г. рассчитывает экспортные пошлины на нефть, исходя из месячного мониторинга цен, передает РБК.

Справка УНИАН. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.