Фьючерсы на нефть на NYMEX достигли нового пика

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу, 29 мая, росли пятый день подряд и достигли нового шестимесячного максимума на фоне надежд на восстановление мирового спроса на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,23 доллара или на 1,9%, до 66,31 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 5 ноября. За последние пять сессий котировки нефтяных фьючерсов выросли на 5,26 доллара или на 8,6%.

В мае котировки фьючерсов на нефть с ближайшим сроком исполнения выросли на 15,19 доллара за баррель или на 29,7%. Это стало самым значительным ростом цен в долларовом выражении для всех контрактов с начала ведения торгов нефтяными фьючерсами на NYMEX в 1983 году, а также самым значительным процентным месячным ростом с марта 1999 года.

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов в пятницу выросли на 1,13 доллара или на 1,75%, до 64,39 доллара за баррель.

Власти Саудовской Аравии заявили о том, что мировая экономика может справиться с ценами на нефть выше 75 долларов за баррель, а также выразили надежды на то, что цены достигнут этого уровня к концу текущего года. Это еще больше улучшило настроения участников нефтяного рынка.

За последние три недели запасы нефти в США снизились более чем на 12 млн. баррелей. Это усилило надежды на то, что запасы нефти в США, которые достигли самого высокого уровня с сентября 1990 года, продолжат снижаться на фоне увеличения переработки нефти в связи с повышением спроса на бензин.

На неделе, предшествовавшей проходившему 25 мая Дню памяти, с которого начинается летний сезон вождения в США, спрос на бензин вырос на 3,5% и достиг самого высокого уровня с 31 августа 2007 года. Об этом сообщило Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США.

По словам участников рынка, в следующие недели они будут ожидать появления новых признаков устойчивого спроса на нефть в США и других странах.

Цены на топочный мазут продемонстрировали особенно сильную динамику в ходе торгов в пятницу на фоне надежд на то, что восстановление спроса на дистилляты в Азии вызовет рост экспорта и приведет к снижению внушительного излишка запасов на рынке США перед зимним сезоном.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB, срок действия которых истек, закрылись с повышением на 2,05 цента или на 1%, достигнув отметки 1,9310 доллара за галлон. Это стало самой высокой ценой с 9 октября. В целом июньские фьючерсы на бензин выросли в цене на 45,68 цента, по сравнению с предыдущим месяцем, или на 31%. Это стало самым значительным ростом цен в абсолютном выражении с мая 2008 года, а также самым внушительным ростом цен в процентном выражении с марта 2006 года.

Июньские фьючерсы на топочный мазут, срок действия которых также истек, закрылись с повышением на 4,05 цента или на 2,5%, достигнув уровня 1,6419 доллара за галлон. Это стало самым высоким уровнем закрытия с 28 ноября. В целом июньские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 32,72 цента или на 24,89%, по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым значительным ростом цен в абсолютном выражении с мая 2008 года, а также самым внушительным ростом цен в процентном выражении с августа 2005 года.