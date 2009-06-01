Второй энергоблок ЮУАЭС выведен в плановый ремонт
10:56, 01 июня 2009Энергетика
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В работе 10 из 15 энергоблоков
Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС сегодня в 0 часов 1 минуту был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
Сегодня на АЭС Украины в работе находится 10 из 15 энергоблоков.
Продолжаются ремонты на 1-м и 3-м блоках Ривненской АЭС, 1-м Запорожской АЭС и 2-м Хмельницкой АЭС.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 870 - 4 840 МВт, РАЭС - 1 175 МВт, ЮУАЭС - 1 560 - 1 610 МВт, ХАЭС - 990 МВт.
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