Второй энергоблок ЮУАЭС выведен в плановый ремонт

Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС сегодня в 0 часов 1 минуту был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Сегодня на АЭС Украины в работе находится 10 из 15 энергоблоков.

Продолжаются ремонты на 1-м и 3-м блоках Ривненской АЭС, 1-м Запорожской АЭС и 2-м Хмельницкой АЭС.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 870 - 4 840 МВт, РАЭС - 1 175 МВт, ЮУАЭС - 1 560 - 1 610 МВт, ХАЭС - 990 МВт.