Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» сегодня возобновило поставки украинской электроэнергии в Польшу в адрес компании Zomar S.A. (Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО.

«Поставки возобновлены сегодня», - сказал он, отметив при этом, что возобновление экспорта в данном направлении обеспечит увеличение загрузки отечественных электростанций.

По словам В.БОНДАРЕНКО, мощность поставок в Польшу составляет порядка 100 МВт.

Комментируя вопрос о цене экспортируемой польскому контрагенту электроэнергии, директор «Укринтерэнерго» сказал: «Украинская электроэнергия экспортируется в Польшу по цене, которая превышает оптовую рыночную цену на внутреннем рынке или, другими словами, цены для украинских потребителей».

Он уточнил, что в рамках действующего контракта цены на экспортируемую в Польшу электроэнергию будут пересматриваться ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент.

Директор компании отметил, что аналогичный подход уже на протяжении нескольких лет «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая производится в "острове Бурштынской ТЭС" и продается на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией. Поэтому цены на экспортируемую в Европу украинскую электроэнергию превышают цены, устанавливаемые для внутреннего рынка.

Ранее цены на поставляемую в Польшу украинскую электроэнергию не были привязаны к прогнозной оптовой рыночной цене, устанавливаемой НКРЭ, и определялись в ходе переговоров «Укринтерэнерго» и Zomar.

Напомним, что экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен в декабре 2008 года из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.

Украина в 2008 году снизила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч, при этом доходы Украины от экспорта электроэнергии в 2008 году возросли на 26,8% (на 101,6 млн. долл.) по сравнению с 2007 годом – до 480,4 млн. долл. Причина увеличения доходов на фоне снижения объемов экспорта – значительный рост цен на экспортируемую электроэнергию в прошлом году.