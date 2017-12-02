Большой этап подготовки к разъединению "Нафтогаза" завершен - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что завершился большой этап подготовки к разъединению "Нафтогаза", в частности об отделении ГТС. Об этом сообщает "5 канал".

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"В части разделения, мы как раз сегодня – это очень позитивная новость – завершили большой этап подготовки к разделу "Нафтогаза", которое как раз требуется Третьим энергетическим пакетом, и мы говорим о выделении оператора ГТС, который мы готовим не только к выделению, но и мы готовим к привлечения европейского партнера, что является очень важной задачей не только для "Нафтогаза", но и для всей Украины", - отметил он.