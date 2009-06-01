Сжиженный газ на аукционе УАБ подешевел

Средняя цена реализации сжиженного газа 29 мая на коммерческом аукционе №357 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 29,2%, по сравнению с предыдущим аукционом №356 от 29 мая (2964,5 грн. за тонну), до 2099,8 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,295 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 2 млн. 719,29 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 29 мая на коммерческом аукционе №356 УАБ снизилась на 11,3%, по сравнению с предыдущим аукционом №355 от 27 мая (3341,6 грн. за тонну), до 2964,5 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.