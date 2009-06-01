На шахтах Донецкой области ситуация улучшилась

В Донецкой области в течение минувшей недели на предприятиях угольной промышленности инспекторы Территориального управления Госгорпромнадзора выявили 5 776 нарушений нормативных актов об охране труда. Это на 224 нарушения меньше, чем за предыдущую неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления Донецкой области, в течение недели на угольных предприятиях региона из-за нарушений нормативных актов об охране труда приостанавливалась работа оборудования и объектов в 253 случаях (на прошлой неделе – 272). В результате на руководителей и работников наложено 228 штрафов (на прошлой неделе – 240) на сумму почти 18 тыс. грн.

Всего в течение недели на предприятиях всех отраслей промышленности Донецкой области выявлено 9 191 нарушение нормативных актов об охране труда, что на 854 нарушения меньше, чем на предыдущей неделе. На руководителей и работников наложено 404 штрафа (на прошлой неделе – 415) на сумму 32,7 (на прошлой неделе – 34,5) тыс. грн.