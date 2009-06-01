Хандогий примет участие в заседании Совета государств Балтийского моря

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ 3-4 июня примет участие в XV заседании Совета государств Балтийского моря, которое состоится в городе Эльсинор (Дания).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По словам В.КИРИЛИЧА, в ходе заседания планируется проведение семинара на тему: «Углубление сотрудничества в энергетической сфере в регионе Балтийского моря» и сессии Совета государств Балтийского моря на тему: «Будущее сотрудничество в регионе Балтийского моря».

Также запланированы двусторонние встречи В.ХАНДОГИЯ с министрами иностранных дел Дании, Норвегии и России.