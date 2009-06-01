Суд обязал учредителей «УкрГаз-Энерго» ликвидировать предприятие

Сегодня Апелляционный хозяйственный суд г. Киева вынес решение, которым обязал учредителей принять меры по ликвидации в установленном порядке ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв в деле о ликвидации «УкрГаз-Энерго».

Напомним, 1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации ЗАО «УкрГаз-Энерго». Истцом в споре выступал НАК «Нафтогаз Украины», ответчиком - ЗАО «УкрГаз-Энерго», RosUkrEnergo и Шевченковская райадминистрация. Третьими лицами выступали Минтопэнерго, Минэкономики, Минфин, Минюст и Кабмин.

Решением суда признано недействительным решение учредительного собрания основателей «УкрГаз-Энерго» от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании, утвержденный решением учредительного собрания основателей, изменения в уставе, утвержденные решением собрания акционеров от 28 апреля 2007 года.

Также признана недействительной государственная регистрация «УкрГаз-Энерго». Согласно решению суда компания должна быть закрыта путем ликвидации. В то же время суд отказал в создании ликвидационной комиссии.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.