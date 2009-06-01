На шахте «Новодзержинская» продолжаются поиски горняков

В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» (г. Дзержинск) аварийно-спасательные работы и поиски троих горняков, попавших под завал 4 мая, продолжаются в соответствии с разработанными паспортами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистраци.

В шахте ведутся работы по разбивке отбойными молотками породных плит и изъятию из-под завала сегментов рам деформированного крепления. Осуществляется постоянное наблюдение за поведением пород кровли и постоянный контроль состава рудникового воздуха.

Сегодня планируется проведение очередного заседания технического совещания.

Как сообщал УНИАН, 4 мая на государственном предприятии «Шахта «Новодзержинская» в 15.50 на глубине 585 метров произошел обвал кровли. Под завалом оказались 9 горняков. 7 мая были спасены трое проходчиков. Троих горняков нашли без признаков жизни.