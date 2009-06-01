ГП «Макеевуголь» перевыполнило план

В Донецкой области шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» в мае т.г. выполнили месячный производственный план добычи угля на 107,4% и подняли на-гора 272 302,5 тонн, что на 18 762 тонн больше плана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, шахта им. В.М. Бажанова выполнила план мая на 102,2%, "Калиновская-Восточная" – 106,7%; "Холодная Балка" – 109,3%; им. В.И. Ленина – 82,6%; "Бутовская" – 102,2%; "Чайкино" – 128,1%; им. С.М. Кирова – 114,8%; "Ясиновская-Глубокая" – 108,9%; "Северная" – 127,2%, по шахтоуправлению "Северное-Ясиновское" – 118,4%.

В пресс-службе «Макеевугля» отметили, что предприятием за январь, февраль, март, апрель и май сверх плана добыто 141 898 тонн угля. (в январе сверх плана было добыто 30 440 тонн, в феврале – 21 936 тонн, в марте - 30 758 тонн, в апреле – 40 002 тонн).

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: шахта им. В.М. Бажанова, шахта "Калиновская-Восточная", шахта "Холодная Балка", шахта им. В.И. Ленина, шахта "Чайкино", шахта "Бутовская", шахта им. C.М. Кирова, шахта "Ясиновская-Глубокая" и шахта "Северная", шахтоуправление «Северное-Ясиновское», а также вспомогательные предприятия.

Годовой план 2008 г. в объеме 3 млн. тонн коксового и энергетического угля горняки «Макеевугля» досрочно выполнили еще 24 ноября 2008 года. По итогам прошлого года сверх годового плана было добыто еще 322 903 тонны угля.