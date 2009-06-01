«Газпром» снова угрожает Украине

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" перейдет на 100-процентную предоплату, если 7 июня Украина не оплатит российский газ. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО на брифинге по итогам заседания президиума правительства в понедельник, передает РИА Новости.

"Я думаю, что "Газпром" будет последовательно реализовывать те положения, записанные в своих контрактах, которые предполагают переход на 100-процентную предоплату российского газа", - сказал С.ШМАТКО, отвечая на вопрос о действиях российской стороны в случае отсутствия до 7 июня оплаты украинской стороной российского газа.

Напомним, согласно контракту от 19 января 2009 г. НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.