Украина сократила добычу угля на 10%

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-мае 2009 года сократили добычу рядового угля на 10,3%, или на 3,45 млн. тонн, - до 30,018 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за пять месяцев т.г. сократилась на 14,5%, или 1,751 млн. тонн, – до 10,321 млн. тонн, энергетического – снизилась на 7,9%, или на 1,699 млн. тонн, – до 19,697 млн. тонн.

При этом добыча угля в мае увеличилась на 4,4%, или на 249 тыс. тонн, - до 5,874 млн. тонн по сравнению с апрелем т.г. По сравнению с маем 2008 года добыча угля сократилась на 10%, или на 657 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-мае 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 4%, или на 625,071 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 6,4% (на 242,2 тыс. тонн), энергетического – на 3,2% (на 382,9 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-мае т.г. добыли 16,294 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося - 4,006 млн. тонн, энергетического – 12,287 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8%, или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.