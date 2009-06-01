К снижению рейтинга Нафтогаза привел информационный негатив

Снижение рейтинга НАК «Нафтогаз Украины» международным рейтинговым агентством Moody’s связано с негативным информационным фоном, окружающим деятельность компании на протяжении последних недель, а точнее, с сомнениями относительно ее способности оплачивать импортный газ.

Такое мнение высказал УНИАН старший финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что «достоверной публичной информации о финансовом состоянии «Нафтогаза» в настоящее время нет, что вынуждает оценивать ее платежеспособность по косвенным фактам». По словам аналитика, на данный момент компания исчерпала возможности для оплаты импортируемого топлива в счет авансовых платежей «Газпрома» за транзит. В итоге вокруг «Нафтогаза» идут активные спекуляции о невозможности оплаты газа за май, которая должна быть осуществлена до 7 июня, подчеркнул С.ФУРСА.

Аналитик высказал ожидания, что для оплаты импортного газа правительство задействует схему с кредитованием «Нафтогаза» государственными банками с использованием механизма ОВГЗ. В целом платежеспособность компании в 2009 году напрямую зависит от государственной поддержки в связи с высоким уровнем неплатежей со стороны как коммунального сектора, так и предприятий, а также из-за дотационного ценообразования для населения и коммунального сектора считает С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service 29 мая снизило общий корпоративный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" по обязательствам в иностранной валюте с B2 до Caa1. Прогноз по рейтингу - "негативный".

Понижение рейтинга связано с переоценкой в худшую сторону фундаментального кредитного качества компании и учитывает также фактор государственной поддержки "Нафтогаза Украины".

По мнению экспертов Moody`s, на платежеспособность "Нафтогаза Украины" может негативно повлиять усилившаяся политическая напряженность в стране и ухудшение украинской экономики, а также медленный прогресс в переговорах с Россией и "Газпромом" по оплате российского природного газа для закачки в ПХГ.

Ранее, 15 мая, Moody`s понизило корпоративный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" по обязательствам в иностранной валюте до B2 c уровня B1. Компания была оставлена в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.