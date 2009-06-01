Газпром предложил Туркмении снизить объемы или цену газа

Российский газовый монополист "Газпром" предложил Туркмении ограничить объемы поставок газа, закупаемые российской стороной, или снизить цену. Об этом сообщил в понедельник в Челябинске заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА Новости.

"Мы предложили ограничить объемы поставок газа, так как туркменский газ закупался по таким ценам, как на европейском рынке. Поэтому если сегодня Европа по таким ценам газ не берет, то... ваш газ с вашей ценой реализовывать некуда: нужно пересматривать цену или объемы", - сказал В.ГОЛУБЕВ на брифинге.

По его словам, основным потребителем туркменского газа является Украина, которая сократила объем потребления на 40% - на 22 млрд. куб. м, также сократили потребление многие европейские страны.

"Думаю, что в ближайшее время работа будет продолжена. Мы найдем разумные и взаимовыгодные интересы", - добавил он.

Напомним, в ночь на 9 апреля произошла авария на туркменском участке газопровода САЦ-4. С момента аварии транспортировка туркменского газа в Россию не осуществляется.

МИД Туркмении заявлял, что авария вызвана сокращением отбора газа из газопровода российской компанией "Газпром экспорт".

Как сообщил в прошедшую пятницу директор геологического института госкорпорации "Туркменгеология" Одек ОДЕКОВ, в настоящее время газопровод восстановлен и готов к прокачке, возобновление поставок является предметом коммерческих переговоров.