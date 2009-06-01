Цена реализации сжиженного газа увеличилась на 52,6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 1 июня на коммерческом аукционе №358 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 52,6%, по сравнению с предыдущим аукционом №357 от 29 мая (2099,8 грн. за тонну), до 3204,6 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,471 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 1 млн. 509,350 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 29 мая на коммерческом аукционе №357 на УАБ снизилась на 29,2%, по сравнению с предыдущим аукционом №356 от 29 мая (2964,5 грн. за тонну), до 2099,8 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.