Украина с начала года увеличила импорт газа на 40%

Украина в январе-ноябре текущего года увеличила импорт газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 40% - до 13,1 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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Согласно сообщению, в ноябре импорт газа в Украину из стран ЕС составил 1,3 миллиарда кубометров, что на 13,3% меньше, чем в ноябре прошлого года.

В пресс-службе отметили, что импорт газа для отечественных нужд последний год осуществляется только с территории европейских стран.

Как сообщал УНИАН, Украина за 10 месяцев увеличила импорт газа в 1,5 раза - до 11,8 миллиарда кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.