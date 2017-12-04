"Укргазвыдобування" увеличило добычу газа почти до 14 миллиардов кубов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за январь-ноябрь 2017 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4% - до 13,936 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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Также сообщается, что в ноябре компания добыла 1,275 миллиарда кубометров газа, что на 6% больше показателя ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").

В 2015 году "Укргазвыдобування", по сравнению с предыдущим годом, сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".