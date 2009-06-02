Куприянов: отсутствие газа в ПХГ Украины осложнит его транзит

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ заявляет, что незаполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины может осложнить процесс транспортировки российского газа в Европу.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал в интервью Russia Today.

"Безусловно, мы тоже крайне озабочены этой ситуацией и, собственно, то, чем мы занимаемся сейчас, - пытаемся передать эту озабоченность и нашим коллегам в Европе. Поскольку, если сейчас, в летний период, подземные хранилища на Украине не будут в должной мере заполнены, то нашим украинским коллегам будет крайне сложно выполнить свои обязательства по транспортировке газа", - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ отметил, что контракты, подписанные в январе, предусматривают регулярные платежи за каждый предыдущий месяц до седьмого числа следующего месяца.

"При этом те объемы, которые украинская компания сейчас покупает у "Газпрома", только часть из них непосредственно направляются для продажи потребителям, а остальные должны направляться в подземные хранилища, и эти объемы потребители оплатят лишь позднее. Как покрыть вот этот разрыв - это тот вопрос, которым мы сейчас занимаемся", - сказал он.

По словам С.КУПРИЯНОВА, представители российского правительства сейчас контактируют с руководством Европейского Союза, чтобы определить, каким мог бы быть механизм совместного инвестирования в решение финансовых проблем "Нафтогаза Украины". При этом он подчеркнул, что "Газпром" уже пошел максимально навстречу Украине. Российский газовый холдинг полностью оплатил весь объем транзита за текущий год, а также не применяет штрафные санкции за то, что объемы газа, которые потребляет Украина, значительно меньше, чем записано в контрактах, отметил С.КУПРИЯНОВ.

Он сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос взаимодействия с европейскими странами по решению проблемы с оплатой Украиной поставок газа.

"Это как раз тот вопрос, который сейчас обсуждается. Мы хотим донести до наших европейских партнеров тот факт, что, несмотря на то, что у нас есть твердые обязательства со стороны "Нафтогаза" обеспечить транзит следующей зимой, для того, чтобы они физически могли это сделать, сейчас они должны закачать газ в хранилища. И по-видимому, мы должны совместно помочь им это сделать", - сказал он.